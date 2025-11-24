Toko Bangunan di Bratang Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik dari Mess Karyawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda kompleks toko bangunan di Jalan Bratang Binangun II No. 30, Kelurahan Bratajaya, Gubeng, Surabaya, Senin (24/11) pagi.

Api yang diduga berasal dari mess karyawan kemudian merembet ke Toko Putra Mas di Jalan Ngagel Jaya Selatan. Kedua bangunan tersebut diketahui milik pemilik yang sama, Sugiarto (70).

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 07.54 WIB dari seorang saksi bernama Zalfa.

“Unit pertama dari Pos Menur langsung kami berangkatkan pada 07.55 dan tiba di lokasi pukul 08.00 WIB,” ujar Wasis.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman cepat untuk mencegah api merembet lebih jauh. Total 14 unit armada diterjunkan, mulai dari Pos Menur, Kalirungkut, Sukolilo, Joyoboyo, Pasar Turi, Grudo, TVRI, Rungkut, Gunung Anyar, Jambangan, serta empat unit tim rescue.

Petugas DPKP Surabaya saat melakukan pembasahan terhadap bangunan yang terbakar di Jalan Bratang Binangun, Surabaya, Senin (24/11). Foto: Dok. DPKP Surabaya

“Api pokok kami padamkan pada pukul 08.21 WIB, dan pembasahan selesai pada 09.19 WIB. Luas area terdampak sekitar 20x20 meter di Bratang Binangun serta 5x5 meter di Ngagel Jaya Selatan,” jelas Wasis.