Harmony of Hearts, Konser Amal JCI East Java Angkat Talenta Anak Autisme

Senin, 24 November 2025 – 13:08 WIB
Sejumlah anak autisme tampil dalam Harmony of Hearts sebagai ruang berekspresi sekaligus penggalangan dana. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anak-anak dengan autisme kerap mendapat stigma negatif dan dianggap memiliki keterbatasan. Berangkat dari kondisi itu, Junior Chamber International (JCI) East Java menggelar acara amal bertajuk Harmony of Hearts sebagai ruang berekspresi sekaligus penggalangan dana bagi anak-anak penyandang autisme.

Dalam acara yang digelar untuk pertama kalinya tersebut, puluhan anak autisme menampilkan bakat terbaik mereka melalui pertunjukan seni. Sebanyak 45 peserta dari Surabaya, Malang, Kediri, dan sejumlah daerah lainnya unjuk kemampuan lewat permainan piano, biola, angklung, band, tarian, hingga fashion show dan pameran lukisan.

“Autisme itu bukan keterbatasan. Mereka punya hati dan potensi besar. Bila diberi kesempatan dan sedikit cahaya, mereka bisa menyinari di mana pun mereka berada,” ujar Project Director Harmony of Hearts Margenie Winarti, Minggu (23/11).

Selain menjadi panggung apresiasi, Harmony of Hearts mengusung misi sosial. Dana yang terkumpul melalui konser ini akan digunakan untuk beasiswa pendidikan dan terapi khusus bagi anak-anak dengan autisme, mengingat layanan pendidikan inklusif masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Mengusung konsep konser profesional, acara tersebut menghadirkan tata cahaya dan suasana megah agar para peserta menjadi bintang utama di panggung.

Acara perdana itu mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh nasional, artis, dan anggota DPR, bahkan JCI menerima banyak permintaan agar kegiatan serupa digelar di kota lain, mulai dari Sulawesi hingga Sumatera.

Salah satu undangan yang turut berdonasi Kelvin Allendro Susetyo mengapresiasi acara yang mengangkat talenta anak autisme.

"Bahwa itu ada di sekitar kita supaya peduli mereka juga sebenarnya sama dengan kita manusia seperti diri kita perlakuan harus sama," kata Kelvin.

Talenta para anak autisme bersinar dalam acara Harmony of Hearts, ini misi besarnya.
