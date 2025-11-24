Cuaca Jawa Timur 24 November 2025, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (24/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Gresik, Jombang, Kediri, Kota batu, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Kota Batu dan Sidoarjo hujan lebat disertai petir. Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Ponorogo gerimis. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya Kota Batu dan Sidoarjo masih hujan lebat disertai petir. Kota Kediri gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)