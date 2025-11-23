Masuk Pasar Motor, PRO7 Perkenalkan BILED Premium Tahan Ekstrem & Tak Menyilaukan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produsen lampu BILED premium PRO7 resmi merilis produk terbaru khusus sepeda motor, PRO7 MOTO. Peluncuran dilakukan di Surabaya Town Square (SUTOS) sekaligus menandai ekspansi PRO7 dari segmen otomotif mobil ke pasar roda dua.

PRO7 MOTO dikembangkan untuk menjawab kebutuhan jutaan pengendara motor di Indonesia yang membutuhkan pencahayaan aman, terang, dan tahan lama. Produk ini lahir setelah PRO7 berhasil mengatasi tantangan teknis dalam mengadaptasi teknologi BILED mobil ke dimensi serta sistem kelistrikan motor.

“PRO7 dikenal sebagai market leader BILED untuk mobil. Tantangan teknis dalam mengadaptasi teknologi BILED mobil ke motor telah kami selesaikan agar PRO7 MOTO tetap unggul dalam aspek pencahayaan,” kata Manager Sales PRO7 MOTO, Wildan, Sabtu (22/11).

PRO7 MOTO menawarkan intensitas cahaya tinggi namun tetap mematuhi regulasi lalu lintas Indonesia. Sorot lampu dirancang tidak menyilaukan pengguna jalan lain—salah satu perhatian utama bagi pengguna motor.

Produk ini juga dibekali ketahanan ekstrem terhadap air, getaran, hingga perubahan suhu, mengingat sepeda motor lebih sering terpapar kondisi jalan dan cuaca yang variatif.

Wildan menyatakan PRO7 MOTO akan dipasarkan dengan harga yang kompetitif agar bisa diakses oleh pengguna motor yang jumlahnya jauh lebih besar.

“Produk ini sangat emosional bagi kami. Kami membawa standar keamanan tertinggi ke kendaraan anak motor,” ujarnya.

Untuk memastikan performa optimal, PRO7 MOTO menerapkan standar layanan instalasi profesional. Perusahaan akan bekerja sama dengan bengkel resmi maupun mitra khusus demi menjamin pemasangan sesuai aturan teknis.