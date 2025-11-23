Kecelakaan di Jalur Arak-Arak Situbondo, Bus Terjun ke Jurang, 7 Orang Luka-Luka

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sebuah bus penumpang terjun ke jurang di jalur Arak-Arak yang menghubungkan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, Minggu (23/11). Kecelakaan tunggal itu mengakibatkan tujuh orang terluka.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan seluruh korban, termasuk sopir dan kenek, mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Total korban luka-luka akibat kecelakaan tunggal ini ada tujuh orang termasuk sopir bus dan kenek bus," ujar AKP Nanang saat dikonfirmasi.

Menurut Nanang, jajaran Satlantas Situbondo dan Bondowoso langsung berkoordinasi melakukan evakuasi serta membawa para korban ke Puskesmas Wringin, Bondowoso.

Petugas dari kedua polres juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab pasti bus tersebut terjun ke jurang.

"Untuk penyebab kecelakaan, kami belum bisa memastikan, karena saat ini anggota kami sedang olah TKP, apakah ada bekas rem atau tidak nanti menunggu perkembangan," kata Nanang.

Bus bernomor polisi N 7647 UR itu melaju dari arah Bondowoso menuju Situbondo.

Sekitar pukul 09.00 WIB, saat melewati jalan menurun dan tikungan tajam di jalur Arak-Arak, kendaraan tersebut hilang kendali dan terjun bebas ke jurang. (antara/mcr12/jpnn)