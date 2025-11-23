JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 14:09 WIB
SGN Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Semeru, Prioritaskan Anak & Lansia - JPNN.com Jatim
PT SGN hadir membantu pengungsi erupsi Semeru dengan paket kebutuhan pokok dan dukungan untuk kelompok rentan. Perusahaan pastikan bantuan tepat sasaran.

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan diserahkan melalui Posko Penanganan Pengungsi di Kantor Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan SGN, Yunianta, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap warga yang terdampak langsung bencana.

“SGN hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan duka para warga terdampak. Kami ingin memastikan bantuan ini menjawab kebutuhan paling mendesak,” ujar Yunianta, Minggu (23/11).

Dia menjelaskan SGN terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan posko serta relawan agar distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Prioritas kami adalah kelompok rentan seperti anak-anak, ibu, dan lansia. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka selama masa tanggap darurat,” ucapnya.

Adapun bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, perlengkapan keluarga, perlengkapan ibu dan anak, matras, mantel hujan, serta gula pasir untuk kebutuhan konsumsi para pengungsi.

Di lokasi posko, aktivitas sukarelawan dan petugas masih berlangsung intens.

Manager Keuangan dan Umum PG Jatiroto Apit Eko Prihantono, yang turut menyerahkan bantuan mengatakan bahwa penyerahan melalui posko bertujuan agar pendistribusian lebih terarah.

SGN menyalurkan bantuan sembako dan perlengkapan darurat untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Pronojiwo, Lumajang.
