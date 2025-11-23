Jawa Timur Juara Umum O2SN 2025, Borong 12 Medali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2025, Jatim berhasil keluar sebagai Juara Umum setelah mengumpulkan total 12 medali.

Kontingen Jatim meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat.

Untuk jenjang SD, Jatim membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Kemudian jenjang SMP menyumbang 1 emas dan 2 perak dari cabor karate, pencak silat, dan senam. Sementara itu, jenjang SMA/SMK menambah 2 emas dan 1 perunggu dari karate dan pencak silat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pencapaian tersebut. Ia menyebut prestasi itu sebagai bukti bahwa pembinaan olahraga di sekolah-sekolah Jatim berjalan semakin baik.

“Alhamdulillah, Jatim kembali menorehkan prestasi gemilang. Gelar Juara Umum O2SN 2025 ini adalah hasil kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang para siswa,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (23/11).

Khofifah juga menyampaikan terima kasih kepada para atlet pelajar, pelatih, guru pendamping, orang tua, serta Dinas Pendidikan Jatim yang dinilai berhasil menjaga sinergi pembinaan.

Pada ajang O2SN tahun ini, Jatim mengungguli sejumlah provinsi lain, seperti DKI Jakarta dengan 10 medali, Jawa Tengah 9 medali, Banten 4 medali, dan DIY 4 medali.

