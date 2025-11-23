Triliun Group Kenalkan Potensi & Kearifan Lokal Sidoarjo di Festival Bahari Tlocor

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ajang Festival Bahari Tlocor 2025, dimanfaatkan Triliun Group, mengangkat potensi dan kearifan lokal Kabupaten Sidoarjo.

Festival digelar selama dua hari mulai tanggal 22-23 November 2025 di Wisata Bahari Tlocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, festival tersebut menggabungkan unsur aolahraga, seni, dan budaya.

President Director Trilliun Group Jeffry Prijadi mengatakan Festival Bahari Tlocor sebagai wadah untuk menciptakan kegiatan positif yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Ini bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian budaya lokal,selaras dengan upaya perusahaan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat,” ujar Jeffry, Sabtu (22/11).

Menurutnya, festival ini juga dimeriahkan oleh beragam acara pendukung seperti pameran UMKM Lokal, Bazaar, Tarian Nusantara, serta Entertainment.

“Kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata serta mendorong semangat kebersamaan dan kreativitas lokal. Serta optimistis, jika Festival Bahari Tlocor Sidoarjo 2025 menjadi ikon baru dan menarik perhatian masyarakat,” ucapnya

Dia menjelaskan Trilliun Group adalah perusahaan group yang menaungi tiga entitas bisnis utama, serta bergerak di bidang material bangunan.

Pertama, PT Matahari Putra Makmur bergerak di bidang produsen berbagai produk PVC dan HDPE dikenal dengan Brand Trilliun, PT Persada Utama Globalindo yang berfokus pada bidang aksesoris plumbing dengan brand UNNU, dan PT Trilliun Prima Sukses yang bergerak di bidang sanitary ware produknya dikenal dengan brand Trilliunware.