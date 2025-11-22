JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PSK di Bawah Umur Ditemukan di Eks Lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya Bergerak

PSK di Bawah Umur Ditemukan di Eks Lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya Bergerak

Sabtu, 22 November 2025 – 20:32 WIB
PSK di Bawah Umur Ditemukan di Eks Lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya Bergerak - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bakal memulangkan pekerja seks komersial (PSK) di bawah umur yang ditangkap di kawasan eks lokalisasi Dolly apabila tidak ber-KTP Surabaya.

Anak berinisial DV (16) yang terjaring razia petugas telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB (DP3APPKB).

“Anak ini sudah kami masukkan ke shelter. Kami pastikan dulu dia warga Surabaya atau bukan. Kalau bukan, akan kami pulangkan,” kata Eri di Surabaya, Sabtu (22/11).

Baca Juga:

Eri menuturkan kejadian serupa pernah terjadi di kawasan Jalan Putat Jaya Timur. Saat itu, seorang PSK yang juga bukan warga Surabaya dipulangkan ke daerah asalnya.

"Sekarang ini banyak, yang kemarin juga kami kembalikan, kami pulangkan itu ketika dia di Putat ya yang di sebelahnya, tertangkap dia bukan orang Surabaya kami kembalikan," jelasnya.

Menurut Eri, masih ada pihak dari luar daerah yang sengaja datang ke Surabaya untuk bekerja sebagai PSK. Karena itu, dia meminta masyarakat ikut menjaga lingkungan agar praktik serupa tidak kembali muncul.

Baca Juga:

"Mereka kan terus akan berusaha untuk cari, pekerjaan di Surabaya model-model seperti itu. Saya berharap warga Surabaya terus bergerak untuk menjaga kota Surabaya," ucapnya.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya kembali melakukan penggerebekan dugaan adanya praktik esek-esek terselubung yang ditemukan di kawasan eks lokalisasi Dolly Jalan Putat Jaya Timur III B, Sabtu (15/11).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan PSK di bawah umur dari luar kota yang tertangkap di eks Dolly akan dipulangkan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi eks lokalisasi Dolly Wali Kota Surabaya PSK pemulangan psk DP3APPKB Surabaya PSK bawah umur Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU