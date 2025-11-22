Pameran Pendidikan Eduvers Kedua di Surabaya Diserbu, Sekolah Raup Banyak Pendaftar

JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 16:40 WIB
Sebanyak 70 lembaga pendidikan mulai jenjang baby class sampai SMA, kursus, hingga layanan kesehatan mengikuti pameran pendidikan Eduverse by Yesnow. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 70 lembaga pendidikan mulai jenjang baby class sampai SMA, kursus, hingga layanan kesehatan mengikuti pameran pendidikan Eduverse by Yesnow.

Kegiatan yang digelar di Galaxy Mall Exhibiton Center itu berlangsung tiga hari,  mulai dari 21-23 November 2025.

General Manager Galaxy Mall Surabaya, Neil Storey mengatakan banyak orang tua belum mengetahui bahwa pilihan sekolah dan lembaga pendidikan semakin beragam.

“Kehadiran Eduverse diharapkan dapat menjadi acara tahunan, serta menjadi referensi edukasi bagi para orang tua,” ujar Neil, Sabtu (22/11).

Menurutnya, pemilihan Eduverse sebagai penyelenggara pameran mampu menghadirkan tenant pendidikan dengan ragam yang berbeda, dari pameran-pameran sebelumnya.

“Pameran ini menjadi kesempatan bagi orang tua yang ingin mempersiapkan pendidikan anak.Beragam promo ditawarkan, mulai dari potongan biaya pendidikan, free trial class, konsultasi biaya sekolah, hingga promo khusus free uang pangkal,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Founder Eduverse Merlyn Legho menjelaskan,m gelaran pameran bertepatan dengan momentum sebagian besar orang tua, yang baru mempersiapkan anggaran sekolah.

“Persiapan orang tua setelah melewati di akhir tahun, terutama setelah menerima bonus tahunan. Biasanya sekolah buka gelombang satu pendaftaran sampai Desember, sementara orang tua baru siap dana di akhir tahun,” kata Merlyn.

Eduverse volume 2 diikuti sebanyak 70 institusi pendidikan, sekolah kebanjiran siswa.
