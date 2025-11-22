JPNN.com

Honda CRF150L Trail Adventure 2025 Pecah! 125 Rider Tantang Jalur Ekstrem di Trawas

Sabtu, 22 November 2025 – 19:07 WIB
Honda CRF150L Trail Adventure 2025 Pecah! 125 Rider Tantang Jalur Ekstrem di Trawas - JPNN.com Jatim
Sejumlah rider saat mencoba menaklukkan trek ekstrem di Trawas, Mojokerto dalam CRF150L Trail Adventure 2025, Sabtu (22/11). Foto: Dok. MPM Honda Jatim

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sebanyak 125 rider Honda CRF meramaikan gelaran Honda Community CRF150L Trail Adventure-East Java Series 2025, Sabtu (22/11).

Event ini digelar PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) selaku distributor Honda wilayah Jatim dan NTT.

Kegiatan diawali dari Alas Veenuz Trawas sebagai titik kumpul, sebelum peserta dilepas menuju jalur off-road menantang khas kawasan Trawas. 

Sepanjang rute, para rider harus menaklukkan medan tanah merah berlumpur, akar pohon, batu lepas, hingga jalur sempit berkelok di area hutan pinus.

Medan yang variatif itu memberikan pengalaman adventure sesungguhnya bagi peserta sekaligus membuktikan ketangguhan Honda CRF150L dalam menaklukkan trek ekstrem.

Sebanyak 27 komunitas CRF dari berbagai daerah di Jawa Timur turut bergabung. Sejumlah KOL dan rider perempuan juga ikut menjajal jalur Trawas, di antaranya Sintya Marisca, Intan Lusi, Cindi Murfs, Arinda Jessy, dan Fian Muh. Kehadiran mereka memberikan inspirasi bagi rider perempuan untuk makin percaya diri di dunia off-road.

Salah satu influencer Arinda Jessy mengungkapkan pengalamannya selama menjajal trek di jalur off-road.

"Seru banget, tadi naik turun melewati bebatuan, melewati bukit, susur sungai juga. Tanjakan tanjakan cukup tinggi. Sangat menantang medannya," ungkapnya. 

125 rider Honda CRF menjajal jalur ekstrem Trawas dalam Honda Community Trail Adventure 2025.
