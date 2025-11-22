Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebati Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (22/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi hingga sore hujan ringan atau gerimis d seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Karangploso dan Ngantang hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya Karangploso hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Gedangan, Kepanjen, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, dan Turen. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.