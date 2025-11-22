Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Berawan, Malamnya Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari, Sabtu (22/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan.

Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-8 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.