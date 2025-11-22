Cuaca Jawa Timur 22 November 2025, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (22/11).

Paginya Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-19 kilometer per jam.