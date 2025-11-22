Akses Wagir Kidul–Banaran Tertutup Longsor, BPBD Kebut Pembersihan

jatim.jpnn.com, PONOROGO - BPBD Ponorogo mempercepat proses pembersihan material longsor yang menutup jalan poros penghubung Desa Wagir Kidul dan Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Alat berat telah dikerahkan sejak Jumat (21/11) pagi untuk mempercepat normalisasi akses.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo mengatakan progres pembersihan saat ini telah mencapai 50 persen. Pihaknya menargetkan jalur utama tersebut bisa kembali dilalui pada Jumat sore.

“Untuk pembersihan jalan poros sudah sekitar 50 persen. Target kami hari ini sudah bisa dibuka kembali,” ujar Agung.

Dia menjelaskan proses penanganan sempat terhambat kondisi cuaca pada Kamis. Hujan deras membuat alat berat tidak dapat bekerja optimal, sementara bagian tebing di atas lokasi juga mengalami longsor susulan.

“Kemarin kami terkendala hujan. Jadi, alat tidak bisa bekerja optimal. Selain itu muncul longsor susulan karena di atas masih ada rekahan,” kata Agung.

Berdasarkan asesmen BPBD, bagian atas tebing masih berpotensi kembali bergerak. Rekahan memanjang dan adanya pohon besar membuat risiko longsor lanjutan cukup tinggi.

“Di bagian atas ada rekahan cukup panjang. Vegetasinya juga pohon besar, jadi risikonya tinggi. Kami sudah menyampaikan ke pemerintah desa agar membuat drainase di sisi utara mahkota longsor,” ujarnya.

Agung menambahkan setelah akses utama kembali terbuka, BPBD akan melanjutkan pembersihan dua rumah warga yang tertimbun material.