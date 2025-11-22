Terungkap! Penyebab Siswa MTs Malang Mual Seusai Makan MBG

jatim.jpnn.com, MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mengungkap hasil uji laboratorium terkait insiden mual yang dialami sejumlah pelajar dan dua guru usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah Madrasah Tsanawiyah. Hasilnya, ditemukan kandungan nitrit pada menu tahu yang disajikan dalam program tersebut.

Kepala Dinkes Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo mengatakan kandungan nitrit itu terdeteksi dalam jumlah kecil, namun cukup memicu keluhan mual pada siswa yang sensitif.

“Hasil laboratoriumnya ada sedikit senyawa nitrit di menu tahu. Kalau ada yang tidak tahan akhirnya mual-mual,” kata Wiyanto, Jumat (21/11).

Menurut dia, keberadaan nitrit dapat muncul akibat pemilihan bahan baku yang kurang cermat atau proses penyimpanan yang tidak ideal.

“Jumlahnya besar, seperti tahu itu banyak. Mungkin sebagian ada yang mulai busuk. Untuk orang sehat mungkin tidak apa-apa, tetapi kalau kondisinya tidak fit bisa mual,” ujarnya.

Temuan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan Pemkab Malang setelah laporan sejumlah siswa dan guru mengalami keluhan kesehatan usai menyantap hidangan MBG pada Kamis (23/11).

Selain nitrit, Dinkes juga mendapati jejak bakteri E. coli pada sampel makanan. Kontaminasi ini diduga berasal dari air yang digunakan saat mencuci bahan baku.

“Ada sedikit E. coli, mungkin dari airnya. Bukan dari air tahunya, tetapi dari air yang biasa dipakai,” ucap Wiyanto.