JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Angin Kencang Hantam 2 Dusun di Tulungagung, 82 Rumah Rusak

Angin Kencang Hantam 2 Dusun di Tulungagung, 82 Rumah Rusak

Sabtu, 22 November 2025 – 13:08 WIB
Angin Kencang Hantam 2 Dusun di Tulungagung, 82 Rumah Rusak - JPNN.com Jatim
BPBD bersama warga bergotong royong membersihkan material genteng dan asbes yang rontok diterjang angin kencang di Desa Plosokandang, Tulungagung, Jumat (21/22/2025) ANTARA/HO-dokumen warga

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Angin kencang terjadi pada Jumat (21/11) sekitar pukul 12.30 WIB saat hujan mulai turun. Hembusan angin yang meningkat mendadak membuat genteng, asbes, hingga seng di sejumlah rumah warga beterbangan.

Menurut Heru (35), salah satu warga terdampak, kejadian berlangsung sangat cepat. 

“Awalnya cuma hujan biasa, tetapi tiba-tiba anginnya makin kencang. Banyak atap rumah rontok. Atap rumah saya dari asbes juga ambrol,” katanya.

Baca Juga:

Sekretaris Desa Plosokandang, M Azim Jaya menyampaikan kerusakan tersebar di dua dusun dengan kategori ringan hingga sedang. Pemdes telah menyalurkan bantuan genteng, sementara warga bergotong royong memperbaiki atap rumah secara bertahap.

“Kami tetap memantau kondisi warga terdampak. Kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi,” ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung mempercepat penanganan darurat pascaangin kencang yang merusak 82 rumah di Dusun Manggisan dan Kudusan, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru.

Baca Juga:

“Sejumlah bantuan logistik mulai terpal hingga sembako telah disalurkan kepada warga terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Robinson Nadeak, Jumat malam.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendistribusikan 60 terpal darurat untuk menutup atap rumah yang rusak akibat terpaan angin. Selain itu, tim BPBD bersama aparat desa dan warga menggelar kerja bakti membersihkan puing dan memperkuat atap-atap yang masih rapuh.

Sebanyak 82 rumah rusak akibat angin kencang di Tulungagung. BPBD distribusikan 60 terpal dan melakukan pemantauan lanjutan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   angin kencang rumah rusak bpbd tulungagung angin Kencang Tulungagung cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU