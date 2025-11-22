Masuk Bursa Ketua KONI Surabaya, Ini Modal Kuat Arderio Hukom

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Surabaya, nama Arderio Hukom mulai mencuri perhatian sebagai salah satu kandidat ketua.

Sosok pengusaha muda yang juga pengurus BPD HIPMI Jawa Timur itu dinilai membawa latar belakang manajerial yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola organisasi olahraga di Kota Pahlawan.

Dalam aktivitasnya di HIPMI Jatim, Arderio dikenal memiliki pola kerja terstruktur, adaptif, dan fokus pada penyusunan sistem yang efektif. Pengalamannya mengelola program serta membangun jejaring lintas sektor dianggap relevan jika diterapkan dalam manajemen KONI Surabaya.

Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf secara terbuka menyatakan dukungannya. Ia menilai KONI Surabaya membutuhkan figur dengan perspektif baru, tetapi tetap disiplin menjalankan tata kelola organisasi.

“Arderio adalah kader HIPMI yang tumbuh dengan nilai profesionalitas dan kolaborasi. Kemampuannya mengelola program dan menjalin relasi lintas sektor sudah teruji. Saya melihat karakter itu penting untuk memimpin KONI Surabaya ke depan,” ujar Ahmad, Sabtu (22/11).

Dukungan HIPMI, kata Ahmad, bukan karena kedekatan personal, melainkan pertimbangan kapasitas profesional Arderio. Dunia usaha yang dinamis membuatnya terbiasa mengambil keputusan strategis dan membangun kemitraan-dua hal yang dibutuhkan untuk memperkuat pembinaan olahraga di Surabaya.

Baca Juga: Penggeledahan KPK di Rumah La Nyalla Berkaitan Saat Menjabat di KONI Jatim

Menanggapi pencalonannya, Arderio menegaskan komitmennya memperjelas ruang pembinaan bagi cabang olahraga, atlet, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, persoalan klasik seperti pendanaan dan dukungan operasional tidak boleh menghambat peningkatan prestasi kota.

“Atlet dan pelatih cukup fokus berlatih. Urusan pembinaan dan kebutuhan organisasi harus ditata lebih rapi. Pendanaan selalu menjadi tantangan, karena itu saya siap bertemu pemerintah, dunia usaha, hingga stakeholder lain untuk mencari solusi bersama,” tuturnya.