Wali Kota Eri Bantah Temuan Pratik Esek-esek Terselubung di Eks Lokalisasi Dolly

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan temuan praktik esek-esek terselubung tidak berada di wilayah inti eks lokalisasi Dolly, melainkan di rumah-rumah indekos yang berada di sekitarnya.

Dolly-nya clear, aman karena di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan, seperti sentra sepatu. Ini (penindakan praktik asusila) adanya di indekos," kata Eri, Jumat (21/11).

Eri mengungkapkan pelaku prostitusi yang terjaring razia sebagian besar bukan merupakan warga Surabaya.

Pelaku yang terbukti bukan ber-KTP Surabaya akan segera dipulangkan setelah menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot.

"Yang ditangkap di Dolly kemarin, akan kami lakukan pengecekan dia orang Surabaya apa bukan. Apabila terbukti sebagai warga Surabaya akan dilakukan pembinaan supaya tidak melalukannya kembali, tetapi kalau bukan orang Surabaya maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal,” ujarnya.

Guna mengantisipasi kejadian serupa, Eri menyampaikan Pemerintah Kota bersama DPRD berencana merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tentang Rumah Indekos.

Aturan baru ini akan secara ketat melarang kos campur antara laki-laki dan perempuan di wilayah pemukiman untuk menjaga moral, dan ketertiban lingkungan.

"Kalau di permukiman, indekosnya tidak boleh bercampur. Kalau campur, itu nanti bisa ditiru anak-anak kecil. Ini yang tidak boleh. Jadi, indekos laki-laki harus laki-laki semua, perempuan harus perempuan, kalau rumah tangga harus beda lagi areanya,” katanya.