Sukodono Bizland Hadir dengan Free Biaya-Biaya, Targetkan Pelaku Usaha Modern

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Fast Manajemen Properti resmi memulai pembangunan proyek komersial terbarunya, Sukodono Bizland, ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) di Sukodono, Sidoarjo, Jumat (21/11).

Kawasan ruko premium ini digadang menjadi magnet baru bagi pelaku usaha di wilayah Sukodono dan sekitarnya.

General Manager PT Fast Manajemen Properti! Teguh Setiawan atau Wawan mengatakan kebutuhan ruang usaha representatif di Sidoarjo terus meningkat seiring berkembangnya kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi baru.

“Sukodono Bizland bukan sekadar ruko. Kami menghadirkan sebuah ekosistem bisnis. Para pemilik usaha kami dukung dengan fasilitas lengkap agar bisa tumbuh pesat,” ujar Wawan.

Salah satu keunggulan Sukodono Bizland ialah desain area parkir yang jauh lebih luas dibandingkan ruko konvensional. Kawasan ini menyediakan kapasitas hingga 40 unit mobil sehingga setiap tenant memiliki ruang parkir memadai bagi pelanggan.

Pengembang juga menerapkan zonasi parkir terpisah antara sepeda motor dan mobil. Langkah ini bertujuan menciptakan lalu lintas kawasan yang lebih tertib, aman, serta menjaga tampilan fasad ruko tetap rapi dan premium.

Tidak berhenti pada pembangunan fisik, PT Fast Manajemen Properti juga menawarkan dukungan digital bagi para tenant. Pengelola akan membantu mempromosikan bisnis penyewa melalui berbagai saluran media yang mereka miliki.

“Ini bentuk kemitraan strategis. Kami ikut mendorong traffic pengunjung dan awareness penyewa, terutama saat bisnis baru dibuka,” kata Wawan.