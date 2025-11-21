Hadirkan 200 Lowongan Kerja, Disperinaker Surabaya Gelar Job Fair Khusus Disabilitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, akan menyelenggarakan Job Fair khusus bagi penyandang disabilitas.

Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan Job Fair akan menawarkan lebih dari 200 lowongan pekerjaan.

“Job Fair digelar mulai dari tanggal 25 dan 26 November 2025, di Gedung Wanita Candra Kencana, Jalan Kalibokor Selatan Nomor 2 Surabaya,” ujar Hebi, Jumat (21/11).

Dia memaparkan, lebih dari 200 lowongan pekerjaan dihadirkan kepada warga Kota Surabaya berkebutuhan khusus, sekaligus membuka kesempatan bekerja bagi mereka.

“Ini merupakan wujud perhatian kami terhadap sekitar 6.000 hingga 7.000 penyandang disabilitas di Kota Pahlawan,” ucapnya.

Menurutnya, pembukaan ratusan lowongan kerja ini merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah, dengan sejumlah perusahaan, serta dukungan dari berbagai sponsor.

“Fokus penerimaan saat ini cenderung pada disabilitas fisik, jenis disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, dan netra parsial secara spesifik diundang untuk berpartisipasi,” bebernya.

Meski demikian, beberapa posisi seperti layanan pengiriman daring, juga masih terbuka bagi disabilitas tertentu.