Jatim Tambah Kawasan Industri, SIER Mulai Jajaki Pengembangan di Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - PT SIER yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pengembangan rencana Kawasan Industri Madiun.

Penandatanganan dilakukan di sela forum Strategi Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi yang digelar DPMPTSP Provinsi Jawa Timur di Hotel Luminor Sidoarjo, Jumat (21/11).

Plt Direktur Utama PT SIER yang juga Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko Rizka Syafittri Siregar bertindak sebagai penandatangan dan menyerahkan dokumen kepada Arik Krisdiananto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun.

Rizka menjelaskan kerja sama ini merupakan tindak lanjut komunikasi intens sejak pertemuan di East Java Investment Forum (EJIF). SIER bahkan telah melakukan kunjungan ke Madiun untuk meninjau langsung lokasi rencana kawasan industri dan berdiskusi dengan Bupati Madiun.

“Kami disambut sangat baik dan diberi kesempatan melihat langsung lokasi yang direncanakan. Kami terbuka untuk melanjutkan kerja sama ini ke tahap berikutnya, termasuk pemenuhan kebutuhan studi kelayakan,” ujar Rizka.

SIER disebut siap mengeksplorasi peluang pengembangan kawasan industri di berbagai kabupaten di Jawa Timur.

“Kami siap mendorong pertumbuhan kawasan industri di berbagai daerah,” katanya.

Sementara itu, Arik Krisdiananto menyatakan LoI ini menjadi langkah penting bagi percepatan pembangunan kawasan industri di Madiun. Menurutnya, keberadaan kawasan industri akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.