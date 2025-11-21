Persaingan E-Commerce Ketat, AutoLaris–AutoStock Tawarkan Solusi Dropship Anti Ribet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri penjualan online dan e-commerce yang makin kompetitif menuntut para seller mencari cara agar bisnis mereka tetap tumbuh di tengah persaingan.

Menjawab kebutuhan tersebut, AutoLaris, platform agregator pengiriman paket COD, menghadirkan layanan yang memberi efisiensi besar bagi seller, terutama dropshipper dan reseller.

“AutoLaris dikenal sebagai agregator paket COD yang memudahkan pebisnis online mengirim barang tanpa top up saldo. Seller juga dapat diskon ongkir hingga 50 persen serta gratis ongkir retur untuk semua ekspedisi,” ujar Founder AutoStock Hanief Jeyhan Sauqie.

Tak hanya berfokus pada layanan logistik, AutoLaris kini memperluas jangkauan melalui kolaborasi strategis dengan AutoStock, penyedia produk bagi dropshipper yang memungkinkan seller berjualan tanpa modal.

“Kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis online untuk menjual berbagai produk tanpa harus menyimpan stok,” kata Business Development Supervisor AutoLaris Nur Hidayat Setiawan.

Sinergi keduanya diharapkan menjadi solusi lengkap bagi pelaku e-commerce yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dia membeberkan empat kemudahan untuk seller. Pertama, Bisa Request Produk Sesuai Tren Pasar.

Seller dapat meminta produk sesuai kebutuhan pasar. Data berbagai e-commerce menunjukkan kategori paling laris meliputi fashion, herbal, kosmetik, peralatan rumah, hingga elektronik.