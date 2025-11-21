Sinergi Akademik–Industri, MM UC Hadirkan Transformasi Merek Helmigs & PIM

JPNN.com

Jumat, 21 November 2025 – 19:47 WIB
Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ciputra melakukan kunjungan lapangan ke mitra industri nasional PT Helmigs Prima Sejahtera dan PT PIM Pharmaceuticals, Jumat (14/11). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ciputra melakukan kunjungan lapangan ke mitra industri nasional PT Helmigs Prima Sejahtera dan PT PIM Pharmaceuticals, Jumat (14/11).

Kunjungan lapangan ini merupakan rangkaian dari program Real Business Solution (RBS) 2.0 yang digagas oleh Prodi Magister Manajemen dengan menggandeng dua perusahaan tersebut.

Selain mahasiswa, kunjungan ini juga dihadiri 245  entrepreneur dengan beragam latar belakang keahlian.

Project Coordinator Universitas Ciputra Dr Eric Harianto menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah menerjemahkan teori manajemen menjadi solusi bisnis praktis untuk meningkatkan revenue dan mengoptimalkan cost mitra industri.

Kegiatan yang bertajuk Modernizing The Helmigs Health Brand ini berfokus pada strategi modernisasi merek kesehatan melalui tiga pilar strategis

Pertama revitalisasi kepercayaan publik (trust recovery), relevansi pasar lintas generasi (brand rejuvenation), dan keterlibatan lintas generasi untuk pertumbuhan pasar berkelanjutan.

“Dalam kunjungan ini, para mahasiswa dan entrepreneur diberi tantangan untuk menganalisis permasalahan bisnis aktual di sektor kesehatan dan farmasi serta merancang solusi berbasis data, prinsip manajemen, dan pendekatan interdisipliner yang dapat segera diimplementasikan,” kata Eric di Surabaya, Jumat (21/11).

Eric menyampaikan program RBD ini bukan hanya sekedar ruang belajar, tetapi juga laboratorium solusi nyata bagi mitra industri.

RBS 2.0: mahasiswa MM Universitas Ciputra rumuskan solusi bisnis untuk Helmigs dan PIM
