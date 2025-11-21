Semeru Kembali Muntahkan Awan Panas, Abu Tebal Tutupi Arah Gladak Perak

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran (APG) pada Jumat (21/11) sore.

Luncuran APG itu terpantau jelas dari Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, sekitar pukul 15.46 WIB.

Dari wilayah Sumberwuluh, awan panas tampak membumbung tinggi dengan warna putih kecoklatan dan cukup tebal.

Guguran APG itu juga terlihat mengarah ke Jembatan Gladak Perak serta bergulir mengikuti Daerah Aliran Sungai (DAS) Gladak Perak.

Dampak letusan ini membuat sejumlah kendaraan, baik truk maupun mobil menghentikan perjalanan di jalan kawasan Sumberwuluh.

Petugas di lapangan meminta pengendara tidak melintas di Jembatan Gladak Perak karena abu awan panas masih cukup tebal dan berpotensi mengganggu jarak pandang.

Memasuki pukul 16.30 WIB, intensitas letusan Semeru dilaporkan mengalami penurunan.