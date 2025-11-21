JPNN.com

VCD Universitas Ciputra Tunjukkan Ekosistem Pentahelix Lewat Pameran Monospace

Jumat, 21 November 2025 – 19:07 WIB
Pengunjung Ciputra World Surabaya melihat Monospace, pameran pendidikan kreatif yang menampilkan karya mahasiswa lintas semester yang langsung diadopsi pemerintah, industri, komunitas, hingga mitra internasional, Jumat (21/11). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Studi Visual Communication Design (VCD) Universitas Ciputra (UC) Surabaya menggelar pameran pendidikan kreatif bertajuk Monospace di Ciputra World Surabaya.

Pameran ini menampilkan karya mahasiswa lintas semester yang telah diadopsi pemerintah, industri, komunitas hingga mitra internasional. Ajang tersebut juga menjadi pembuktian penerapan ekosistem pentahelix dalam pendidikan desain, mulai dari riset, kolaborasi, sampai implementasi di masyarakat.

Kepala Program Studi VCD UC Christian Anggrianto mengatakan Monospace lahir dari keinginan kampus untuk mengangkat derajat profesi desainer serta menunjukkan besarnya kontribusi desain dalam kehidupan publik.

“Kami ingin meningkatkan harga diri desainer. Kami mau menunjukkan bahwa desain punya peran besar di masyarakat,” ujar Christian, Jumat (21/11).

Christian menjelaskan sejak 2006 hingga 2025, kurikulum VCD UC terus berevolusi mengikuti isu masyarakat, perkembangan teknologi, lingkungan, dan entrepreneurship. Puncaknya adalah riset kolaboratif dengan Kemenparekraf tahun lalu yang menghasilkan model kebijakan ekosistem pentahelix.

Ekosistem tersebut melibatkan lima unsur: pendidikan, industri, komunitas, pemerintah, dan media untuk membentuk generasi kreatif khas Indonesia.

“Selama 19 tahun kami menemukan lima pihak ini tidak bisa dipisahkan jika ingin menghasilkan generasi yang siap masa depan. Mahasiswa bertemu kampus lain, mengerjakan real client project, membangun portofolio dan jaringan, sampai bisa diterima industri bahkan sebelum lulus,” jelasnya.

Keterlibatan pemerintah menjadi salah satu aspek yang disorot dalam pameran ini. Mahasiswa VCD UC selama ini terlibat dalam berbagai proyek kota, mulai dari identitas visual Makam Peneleh, perancangan identitas wilayah, hingga desain untuk Pemkot Surabaya dan Kebun Binatang Surabaya (KBS).

