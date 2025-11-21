Lansia Tewas Tertabrak Mobil Saat Menyeberang Jalan di Desa Karangsari Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Karangasri, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jumat (21/11) sekira pukul 05.30 WIB. Mobil Honda Brio bernomor polisi S 1137 MN menabrak dua perempuan lansia saat hendak menyeberang.

Korban bernama Endang Endrasty (65), dan Sriyani (60). Mereka adalah warga Desa Karangasri, Kecamatan/Kabupaten Ngawi.

Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kecelakaan itu bermula saat mobil Honda Brio dikemudikan Joko Mariyono (46), warga Dusun/Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, beserta satu orang penumpang melaju dari arah utara ke selatan.

“Korban Endang Endrasty dan Sriyani berada di sisi jalan sebelah timur. Mereka menyeberang jalan ke barat,” ujar AKP Yuliana.

Setibanya di lokasi, diduga pengemudi mobil Honda Brio kurang hati hati dan jarak sudah dekat, akhirnya menabrak kedua korban tepat pada sisi samping kanan.

Kejadian itu, mengakibatkan Endang Indrasty (65), meninggal dunia setelah terseret sekitar sembilan meter, sedangkan rekannya Sriani (60) mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RS At-Tin Husada Ngawi.

Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi telah mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengaturan arus lalu lintas, serta memeriksa keterangan para saksi.

“Kendaraan sudah kami amankan sebagai barang bukti, guna keperluan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)