BTN Luncurkan Digital Store di Unesa, Hadirkan Layanan Perbankan Self-Service

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan Digital Store dengan konsep self-service dan superstaff di Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan. Kehadiran Kantor Cabang Pembantu (KCP) Digital tersebut menjadi langkah baru transformasi layanan BTN di Surabaya.

Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan Digital Store BTN dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih modern dan cepat. Berbeda dengan kantor konvensional, transaksi di Digital Store memungkinkan nasabah melakukan berbagai layanan secara mandiri.

“Yang paling penting sekarang adalah memberikan experience baru bagi masyarakat. Sudah bukan zamannya teller dibatasi kaca. Semua bisa dilakukan sendiri,” ujar Rully, Jumat (21/11).

Meski begitu, BTN tetap menyiapkan superstaff yang bertugas mendampingi apabila nasabah membutuhkan bantuan.

“Superstaff hanya mengarahkan. Prosesnya tetap bisa dilakukan pelanggan secara mandiri,” katanya.

Rully menyebut Unesa merupakan mitra strategis BTN sejak lama. Hubungan keduanya telah berjalan hampir dua dekade.

“Unesa adalah mitra yang luar biasa. Sudah 20 tahun bersama BTN, bahkan tanpa Unesa, BTN mungkin tidak sebesar sekarang di Surabaya,” ungkapnya.

Menurutnya, kampus dengan sekitar 75 ribu mahasiswa itu menjadi pasar potensial. Para mahasiswa disebut sebagai calon nasabah masa depan yang perlu diberi edukasi literasi keuangan sejak dini.