Kunjungan Wisata ke Sumenep Melejit, 110 Event Unggulan Siap Digelar Tahun 2026

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat sektor pariwisata lewat penyusunan kalender event tahunan terbukti berdampak signifikan pada meningkatnya kunjungan wisatawan.

Berbagai agenda budaya, seni, hingga ekonomi kreatif yang digelar sepanjang tahun menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan kalender event bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

“Setiap event disusun berdasarkan potensi lokal, kesiapan masyarakat, dan kekuatan budaya yang kami miliki. Tujuannya jelas agar wisatawan punya alasan kembali ke Sumenep. Selain itu, perputaran ekonomi masyarakat meningkat,” kata Fauzi.

Dia menjelaskan konsistensi penyelenggaraan event menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan wisatawan dan pelaku industri pariwisata. Dampaknya terasa langsung pada sektor UMKM, transportasi lokal, hingga jasa boga yang meningkat permintaannya selama event berlangsung.

Para pelaku industri pariwisata di Sumenep juga mengakui bahwa event berskala besar membuka peluang ekonomi lebih merata. Aktivitas wisatawan meningkat tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di wilayah kepulauan yang memiliki daya tarik alam kuat. Puncak kunjungan terjadi saat festival budaya serta agenda sport tourism digelar di berbagai titik.

Fauzi menyatakan kalender event Sumenep 2026 akan diperkuat dengan konsep lebih variatif, ramah wisatawan, dan melibatkan komunitas lokal. Dia berharap Sumenep semakin diakui sebagai destinasi budaya dan wisata pesisir yang mampu bersaing secara nasional.

“Kalender event menjadi motor kebangkitan pariwisata Sumenep. Apabila event digarap serius dengan menonjolkan budaya lokal, wisatawan akan datang dengan sendirinya,” tuturnya.