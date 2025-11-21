Butik Seiko Surabaya Berwajah Baru, Gabungkan Warisan & Desain Jepang Kontemporer

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seiko kembali menghadirkan pengalaman baru bagi pecinta horologi di Kota Pahlawan. Seiko hadir dengan konsep interior terbaru langsung dari Seiko Watch Corporation Japan.

Berada di Jalan Tunjungan Nomor 98–100, butik yang berdiri sejak 2001 ini menjalani renovasi total untuk menghadirkan suasana Jepang modern yang mewah, elegan, dan sejalan dengan standar butik Seiko global.

Director PT Asia Jaya Indah Kevin Lie menjelaskan bahwa desain terbaru menggabungkan estetika kontemporer Jepang dengan warisan panjang Seiko sebagai brand horologi ikonik.

“Butik Seiko Surabaya kini tampil dengan konsep yang lebih premium. Luas 300 meter persegi memberikan ruang gerak nyaman bagi tamu untuk menikmati koleksi kami,” ujarnya.

Seiko Boutique Surabaya menjadi butik resmi ketiga di Indonesia setelah butik Blok M dan Plaza Senayan, Jakarta.

“Kami kembali hadir setelah lebih dari 24 tahun melayani komunitas pecinta jam tangan di Surabaya,” katanya.

Butik ini menghadirkan koleksi lengkap mulai dari King Seiko, Prospex, Presage, Astron GPS Solar, Seiko 5 Sports, hingga Conceptual Series. Pengunjung juga bisa menemukan Boutique Edition, seri khusus yang hanya dijual di butik resmi Seiko.

Untuk meningkatkan kenyamanan, Seiko Boutique Surabaya menyediakan Ruang Belanja Privat bagi pelanggan yang ingin berkonsultasi dan memilih koleksi premium dalam suasana lebih eksklusif.