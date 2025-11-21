Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Sekolah Perkuat Sistem Cegah Bullying

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Maraknya kasus perundungan yang memakan korban jiwa membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya penguatan peran sekolah sebagai garda terdepan pencegahan bullying.

Dia menilai sekolah memiliki posisi strategis untuk mendeteksi dini, merespons cepat, dan menciptakan lingkungan aman bagi seluruh siswa.

Dalam pembukaan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Surabaya Lalu menyampaikan keprihatinan mendalam atas dua kasus terbaru yang menyita perhatian nasional: kematian siswa SMPN 19 Tangerang Selatan akibat perundungan, serta kasus bullying di SMPN 72 Jakarta.

“Deretan kasus ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Pengawasan masih lemah dan pelaksanaan regulasi di lapangan belum maksimal,” ujar Lalu dalam konferensi pers di Graha Unesa, Rabu (19/11).

Dia menjelaskan sekolah pada dasarnya sudah memiliki perangkat yang cukup kuat untuk mencegah tindak kekerasan antarsiswa, mulai dari tata tertib, sistem pengawasan, hingga keberadaan guru Bimbingan Konseling (BK). Namun, dia menilai struktur tersebut belum bekerja optimal.

“Guru BK harus dimaksimalkan sebagai pintu pertama penyelesaian masalah siswa, tetapi benteng utama tetaplah komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Anak tidak boleh merasa takut untuk berbicara,” ujarnya.

Hadrian menyoroti rencana pemerintah memperkuat fungsi guru dengan tambahan peran konseling. Namun, dia mengingatkan agar beban baru tidak mengganggu tugas inti guru dalam proses belajar-mengajar.

Selain itu, Lalu menekankan perlunya sekolah menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan karakter generasi digital native, yang pola sosial dan psikologinya berbeda dibanding generasi sebelumnya.