Cuaca Malang Hari ini, Siap-Siap Mantel, Pagi-Malam Gerimis

Jumat, 21 November 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Siap-Siap Mantel, Pagi-Malam Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (21/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga gerimis.

Siangnya Kromengan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Gedangan, Jabung, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
