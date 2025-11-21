Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (21/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Pakal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)