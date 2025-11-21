Cuaca Jawa Timur 21 November 2025, Pagi Hingga Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (21/11).

Paginya Gresik, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Ngawi, Pasuruan, dan Ponorogo berawan. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Gresik, Kota Probolinggo, dan Situbondo berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)