Seluruh Pendaki yang Terjebak di Ranu Kumbolo Telah Dievakuasi

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebanyak 168 pendaki yang sebelumnya dilaporkan terjebak di Ranu Kumbolo saat Gunung Semeru erupsi kini seluruhnya berhasil dievakuasi dan tiba di Pos Ranupani dengan selamat, Kamis (20/11).

Evakuasi dilakukan dalam tiga kloter dengan pengawalan langsung petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).

“Ini jam 15.48 WIB, saya bersama rekan-rekan pendaki yang terakhir dievakuasi di Ranupani,” ujar Kepala BB TNBTS Rudijanta Tjahja Nugroho.

Rudijanta menyampaikan proses evakuasi dilakukan dari Ranukumbolo menuju Ranupani, Kabupaten Lumajang, yang merupakan jalur pendakian resmi Gunung Semeru. Kloter terakhir tercatat tiba sekitar pukul 14.30 WIB.

“Jam setengah 3, kloter terakhir dari Ranu Kumbolo sudah sampai Ranupani. Sekarang semuanya sudah full, sudah sampai Ranupani dan selamat,” ungkapnya.

Sementara itu pendaki bernama Afas turut menyampaikan pengalamannya setelah tiba di Ranupani. Meski sempat mengalami kondisi darurat, dia mengaku tidak kapok dan justru ingin kembali mendaki jika situasi kembali normal.

“Tidak kapok, kami malah pengen kembali lagi ke Ranu Kumbolo,” ucap Afas.

Sebelumnya, sebanyak 168 orang dilaporkan masih terjebak di Ranu Kumbolo, Gunung Semeru. Mereka yakni pendaki, petugas, saver, porter hingga tim Kementerian Pariwisata.