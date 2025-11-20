Untag Surabaya Gandeng Perusahaan Rusia, Perkuat Riset Teknologi Kedirgantaraan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya memperkuat jejaring kolaborasi internasional dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama perusahaan teknologi kedirgantaraan asal Rusia, LLC SPUTNIX/AFK Sistema di Ruang 801 Gedung Pendidikan, Rektorat Unesa, dan difasilitasi Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek, Kamis (20/11).

Acara dihadiri pimpinan perguruan tinggi mitra strategis, termasuk Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho, Direktur PENS Dr Ing Arif Irwansyah, serta Direktur Politeknik Negeri Batam Ir Bambang Hendrawan. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen bersama memperkuat ekosistem riset dan teknologi kedirgantaraan di Indonesia.

Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Adi Nuryanto menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas kolaborasi akademik dan inovasi nasional.

“Kolaborasi ini membuka jalur pertukaran informasi dan pengembangan riset di bidang teknologi ruang angkasa,” ujar Adi.

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho menyatakan kemitraan tersebut sejalan dengan visi kampus dalam memperkuat kapasitas riset dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia pada teknologi masa depan.

“Ini peluang besar bagi sivitas akademika untuk terlibat dalam penelitian strategis sekaligus memperluas jejaring internasional,” katanya.

Wakil Rektor I Untag Surabaya Harjo Seputro menyampaikan kerja sama ini melalui proses panjang hingga disepakati menjadi kolaborasi riset strategis.

“Ada tujuh topik utama yang disiapkan: Material and Structural Engineering, Computer Science and Robotics, Spacecraft Design, Emerging Manufacturing and Integration, Sustainability and Technology Independence, Fluid Mechanics, serta Dynamics and Control,” jelasnya.