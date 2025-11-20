Unik, Pria di Pasuruan Beri Mahar Speaker Sound Horeg Saat Nikahi Kekasihnya

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Khoirul Rizky Angkoso warga Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan mendadak viral dan diperbincangkan karena menjadikan speaker sound horeg sebagai mahar saat menikahi kekasihnya.

Dua buah sound speaker merek Queen 18 PD 2000 W dan seperangkat alar salat menjadi saksi pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jumat (14/11).

Rizky menceritakan saat itu telah menanyakan kepada calon istrinya terkait mahar yang dinginkan, seperti uang tunai, emas atau yang lainnya untuk digunakan sebagai syarat menikah.

Namun, kata Rizky, calon istrinya itu justru meminta speaker sound horeg untuk dijadikan mahar. Bukan tanpa alasan tentunya, dia memilih benda itu untuk mendukung kelancaran usaha Rizky.

"Calon istri saya juga tau saya pengusaha sewa sound sistem, dia minta diberi mahar sound, karena kalau uang katanya takut habis, emas takut kejual. Jadi, lebih baik diberi mahar soud agar bisa digunakan untuk usaha bersama, gitu katanya," ungkap Rizky, Kamis (20/11).

Tanpa pikir panjang, Rizky pun langsung membeli dua buah speaker sound seharga Rp4 juta. Dia mengatakan istrinya itu memang senang melihat karnaval soud horeg.

Sementara itu Plt Kepala KUA Kecamatan Prigen Ali Shodiqin membenarkan adanya pernikahan yang menggunakan mahar speaker sound tersebut.

Shodiqin menejelaskan bahwa saat mempelai mendaftarkan diri dan dirafah atau dilakukan pemeriksaan oleh petugas KUA mempelai menyebutkan akan memberikan mahar sound senilai Rp4 juta dan seperangkat alat salat.