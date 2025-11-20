Longsor Ponorogo Timbun Dua Rumah dan Tujuh Kendaraan, Satu Warga Luka Berat

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo mengevakuasi material longsor yang menimbun dua rumah dan tujuh kendaraan di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kamis (20/11).

Longsor dipicu hujan berintensitas tinggi sejak siang hari. Tebing setinggi sekitar 10 meter di wilayah tersebut mendadak runtuh dan menutup akses jalan antardukuh.

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Tebing yang berada di belakang rumah Marjuki tiba-tiba ambrol dan langsung menimpa permukiman.

Adapun satu rumah tertimbun material, satu unit lainnya mengalami kerusakan berat.

"Tim BPBD langsung melakukan asesmen cepat, evakuasi material, dan membuka akses jalan yang tertutup,” kata dia.

Tidak hanya rumah warga, tujuh kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi juga ikut tertimbun.

Seorang pengendara sepeda motor, Nanda Tisya Okta Nabati (16), menjadi korban saat melintas dan mengalami patah kaki.

"Korban sudah dievakuasi ke IGD RSUD dr Harjono Ponorogo untuk mendapatkan penanganan medis," ujarnya.