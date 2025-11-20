Melihat Alat Redensity Glow Booster Infusion untuk Atasi Masalah Kulit Tanpa Rasa Sakit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Inovasi terbaru kembali dihadirkan Eons Skin Clinic, dalam dunia perawatan kulit terbaik kepada masyarakat.

Melalui alat Redensity Glow Booster Infusion, perawatan kulit kualitas premium ini menggabungkan teknologi Collagen Stimulator Booster, dengan sistem Selective Smart Microneedling Control System (SSMCS).

CEO & Founder Eons Skin Group dr Leni Kumala mengatakan inovasi tersebut merupakan pertama kali di Indonesia.

“Treatment ini diformulasikan khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit seperti kulit kusam, hiperpigmentasi, kemerahan, kulit dehidrasi, tekstur tidak merata, hingga bekas jerawat,” ujar dr Leni, Kamis (20/11).

Dia memaparkan, kombinasi bahan aktif unggulan seperti Hyaluronic Acid, Glutathione, Niacinamide, dan Peptide, Redensity Glow Booster Infusion mampu memberikan efek melembabkan, mencerahkan, mengenyalkan, serta memperbaiki tekstur kulit secara menyeluruh.

“Masyarakat yang takut dengan jarum atau rasa sakit saat melakukan collagen booster,kini dapat merasakan hasil maksimal tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Hanya dalam 5 sampai 7 hari setelah tindakan, lanjut dr Leni, menghasilkan proses yang minim nyeri, tanpa downtime, dan cocok untuk semua jenis kulit.

“Keunggulan utama Redensity Glow Booster Infusion adalah penerapan teknologi positif–negatif pressure, yang bekerja langsung pada tiga lapisan kulit secara simultan,” kata dia