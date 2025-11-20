Resmikan MRCAC, Siloam Hospitals Hadirkan ICU AI Hingga PET Scan Deteksi Kanker

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siloam Hospitals Surabaya meresmikan Mochtar Riady Center for Advanced Care (MRCAC), pusat layanan kesehatan berteknologi tinggi yang digadang menjadi rujukan utama bagi pasien di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Fasilitas baru tersebut menghadirkan teknologi medis mutakhir, layanan unggulan, serta standar kenyamanan yang ditingkatkan.

Presiden Direktur Siloam International Hospitals David Utama mengatakan pembangunan MRCAC merupakan langkah strategis Siloam untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang makin kompleks di kawasan timur Indonesia.

“Kenapa disebut Advanced Care karena penyakit yang ingin kita tangani di Jawa Timur dan Indonesia Timur ini sangat kompleks. Dokter spesialis kami lebih dari 150 dan mereka harus didukung teknologi paling canggih agar penanganan bisa optimal,” ujar David.

MRCAC berdiri dengan kapasitas 11 lantai dan 212 tempat tidur, dilengkapi perangkat medis tingkat lanjut seperti CT Scan 512 Slices dengan radiasi lebih rendah dan hasil pencitraan sangat detail, PET Scan untuk deteksi dini penyebaran kanker, MRI 1.5 Tesla dengan waktu pemindaian lebih cepat.

Kemudian Cath Lab untuk tindakan jantung berbasis imaging real-time, Linear Accelerator (LINAC) untuk radioterapi presisi tinggi, CUVIS Joint Robot untuk pembedahan ortopedi berbasis navigasi, Hydrotherapy Pool, dan fasilitas rehabilitasi terpadu (fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, sensory integration, snoezelen room).

David menyebut ICU baru MRCAC kini dilengkapi AI monitoring system yang mampu mendeteksi kondisi pasien 30 menit sebelum memasuki fase kritis.

“Dulu ICU menunggu pasien drop baru kita bertindak. Dengan AI, 30 menit sebelum kondisi kritis, kami sudah mendapat alert. Ini lompatan besar untuk keselamatan pasien,” katanya.