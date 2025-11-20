Sengketa Tanah Warga Surabaya Temukan Titik Terang, Wagub Emil: Pertamina Siap Bereskan

JPNN.com

Kamis, 20 November 2025 – 19:27 WIB
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Komisi II DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, perwakilan Kementerian ATR/BPN, serta Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA), Rabu (19/11). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bersyukur persoalan sengketa tanah warga Surabaya yang selama ini terblokir Badan Pertanahan Nasional (BPN) akibat adanya klaim aset PT Pertamina, akhirnya menunjukkan titik terang.

Hal itu disampaikan Emil seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Komisi II DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, perwakilan Kementerian ATR/BPN, serta Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA), Rabu (19/11).

“Pak Dirut sampai terharu mendengar perjuangan warga selama ini karena masalah ini muncul sebelum beliau menjabat. Beliau berkomitmen untuk ini semua di-clearkan,” ujar Emil.

Wagub Emil juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan AHY serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengawal penyelesaian sengketa tersebut.

“Kami akan koordinasi juga dengan Menko AHY dan Bu Gubernur karena beliau memberikan amanah untuk mengawal masalah ini,” katanya.

Menurut Emil, langkah selanjutnya adalah menggelar koordinasi lanjutan dengan Pemkot Surabaya dan Kejaksaan guna mempercepat penyelesaian administrasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Tinggal proses administrasi, tetapi bukan berarti tidak ada kepastian. Tadi disepakati menggunakan analisis hukum, bukan proses hukum. Analisa ini sebagai telaah,” tuturnya.

Emil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berjuang, termasuk Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi serta FATWA.

Sengketa tanah warga Surabaya yang terblokir BPN akibat klaim aset Pertamina akhirnya menemukan titik terang.
