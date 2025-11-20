Korban Luka Erupsi Semeru Bertambah Jadi 3 Orang, 1 Terjebak Banjir Lahar

JPNN.com

Kamis, 20 November 2025 – 18:30 WIB
Sepasang suami istri mengalami luka bakar 20 persen setelah tersambar Awan Panas Guguran saat melintas di Gladak Perak, Lumajang. Foto: Dok. BPBD Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Jumlah korban luka akibat material panas erupsi Gunung Semeru di Lumajang bertambah menjadi tiga orang. Seluruh korban mengalami luka bakar dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan ketiga korban mengalami luka bakar cukup serius akibat awan panas guguran (APG) maupun banjir lahar.

“Tiga korban luka bakar saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Haryoto dengan pengawasan intensif dari tim kesehatan,” ujar Satriyo, Kamis (20/11).

Dua dari tiga korban diketahui merupakan pasangan suami istri yang tergelincir saat melintas di area Gladak Perak, Kecamatan Candipuro, ketika material panas Semeru meluncur.

“Korban atas nama Haryono (48) dan Normawati (43) warga Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Mereka tergelincir tumpukan material panas dan kini dirawat di RSUD Haryoto,” jelas Satriyo.

Sementara itu korban ketiga bernama Hosen (44) warga Dusun Umbulan Sumbersari, Desa Supiturang, Pronojiwo. Dia mengalami luka bakar setelah terjebak banjir lahar di dalam rumah dan kini dirawat di RSUD Pasirian.

Satriyo menambahkan jumlah pengungsi kini mencapai 191 jiwa, menurun dibandingkan malam sebelumnya. Banyak warga memilih kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang berharga dan hewan ternak.

Para pengungsi tersebar di delapan titik di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro.

Korban luka bakar akibat erupsi Gunung Semeru bertambah menjadi tiga orang. Pengungsi sisa 191 orang.
