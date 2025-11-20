Peringati Hari Pahlawan, DLU Gelar Donor Darah Massal Bantu Penuhi Stok PMI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Dharma Lautan Utama (DLU) menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan yang bekerja sama dengan PMI Kota Surabaya itu digelar di Kantor Pusat DLU, Kamis (20/11), dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Direktur Utama PT DLU Erwin H Peodjono mengatakan donor darah merupakan kegiatan rutin perusahaan yang digelar minimal dua kali dalam setahun. Menurutnya, aksi kemanusiaan itu selalu relevan karena kebutuhan darah terus meningkat.

“Kegiatan ini rutin kami lakukan. Minimal dua kali setahun, bisa lebih kalau ada permintaan dari PMI. Ini bentuk sumbangsih kami kepada masyarakat karena donor darah selalu dibutuhkan untuk kemanusiaan,” ujar Erwin.

Di menyebutkan sebanyak 128 karyawan mengikuti kegiatan tersebut dan kemungkinan jumlahnya masih bertambah hingga penutupan.

Staf Humas PMI Surabaya Yudha Patria mengapresiasi partisipasi besar dari DLU. Dia mengungkapkan stok darah, khususnya golongan Ovsaat ini dalam kondisi kritis.

“Golongan darah O sedang menipis, mungkin karena musim hujan membuat pendonor jarang datang ke kantor. Kami terus berkoordinasi dengan para penggerak donor untuk memenuhi kebutuhan,” ujar Yudha.

PMI membutuhkan sekitar 300 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun, termasuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya membuat permintaan meningkat. Selain golongan O, stok darah AB juga mulai menipis.

Penasihat sekaligus pemilik PT DLU Bambang Haryo Soekartono menambahkan kegiatan donor darah ini sudah menjadi tradisi DLU sejak tahun 2008.