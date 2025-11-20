EduFin Perkenalkan FinAl, Sistem AI Pembaca Keuangan Kampus secara Real Time

jatim.jpnn.com, SURABAYA - EduFin meluncurkan FinAl, dashboard keuangan berbasis artificial intelligence (AI) pertama untuk perguruan tinggi di Indonesia.

Peluncuran dilakukan dalam acara EduFin Customer Gathering 2025 bertema Data Berbicara, AI Menuntun, Anda Memimpin, Kamis (20/11).

Product Manager EduFin, Ronald Argand Pinontoan, mengatakan customer gathering tahun ini menjadi ruang eksklusif bagi institusi pendidikan untuk mempercepat transformasi dari tata kelola keuangan konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berbasis data.

“Data itu bicara. AI menuntun, tetapi yang memimpin tetap manusia, para pimpinan kampus. AI bukan menggantikan, tetapi memberdayakan,” ujar Ronald.

Ronald menjelaskan FinAl dirancang untuk mengubah data keuangan kampus yang kompleks menjadi insight yang mudah dipahami dan langsung bisa ditindaklanjuti.

“FinAl membantu rektor dan pimpinan kampus mengambil keputusan strategis lebih cepat dan tepat. Seluruh data tersimpan dalam satu sistem sehingga AI bisa menuntun melalui dashboard kondisi keuangan yang komprehensif,” katanya.

Dia mencontohkan fungsi FinAl seperti medical check-up keuangan yang memberi gambaran kesehatan institusi secara real time, layaknya pemeriksaan rutin di dunia medis.

Saat ini, total 60 institusi pendidikan di Indonesia telah menggunakan platform tata kelola keuangan EduFin yang mencakup manajemen anggaran, akuntansi, aset, hingga sistem tagihan peserta didik.