Penanganan Pasien Lebih Modern, Rumah Sakit Milik Pemerintah Bakal Punya Robot Medis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan pelayanan modern dengan menghadirkan robot canggih, di rumah sakit milik pemerintah.

Kemenkes meninjau beberapa rumah sakit di Indonesia yang memiliki robot. Salah satunya di National Hospital Surabaya.

Tenaga Ahli Kemenkes Bidang Inovasi Kesehatan Agung Tjahajana Wirakusuma mengakui Indonesia cukup terlambat dalam penggunaan robot di rumah sakit lain. Saat ini sedang melakukan riset terkait efektivitas penggunaan robot untuk penyembuhan pasien.

“Kami ingin mengejar ketertinggalan agar pengobatan di Indonesia kian maju. Sebab, rumah sakit swasta sudah masuk di area robotika.Oleh karena itu, kami sedang mengejar ketertinggal itu," ujar Agung, Kam (19/11).

Selama ini, penggunaan robot di era saat ini menjadi pertimbangan, karena membantu kerja tenaga medis lebih cepat, walaupun alat penunjang konvensional dinilai masih cukup bagus.

“Kami berusaha mulai tahun depan sejumlah rumah sakit milik pemerintah akan memiliki robot. Prioritas untuk rumah sakit paripurna,” jelasnya.

Dia memaparkan, prioritas teknologi robot adalah untuk penyakit Kanker, Jantung, Stroke, Urologi (KJSU), serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

"Sekarang ini tim sedang mengkaji jenis robotnya, melakukan perhitungan matang perihal sistem, pemeliharaan, dan kemampuan penting lainnya,” katanya.