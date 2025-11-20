Satu Warga Dilaporkan Terjebak di Dalam Rumah Saat Erupsi Semeru

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Satu warga di Dusun Umbulan Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo bernama Hosen terjebak di dalam rumah saat banjir lahar Gunung Semeru, Rabu (19/11).

Akibatnya, Hosen mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke RSUD Pasiran.

“Terdapat satu korban dengan luka bakar dibagian kaki terjebak di dalam rumah, pada hari Kamis (20/11) korban dievakuasi dan dilarikan menuju RSUD Pasirian,” kata Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto.

Selain itu, dua orang juga dilaporkan mengalami luka bakar. Mereka adalah pasangan suami istri Haryono (49) laki-laki dan Normawati (42) perempuan.

“Korban tergelincir tumpukan material panas saat melintas di sekitar Jembatan Gladak Perak. Mereka dilarikan ke RSUD Haryoto,” jelasnya.

Lebih lanjut Gatot menyampaikan 346 warga dari Kecamatan Pronojiwo dan Candipiro dilaporkan mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap aman.

Rinciannya di Kecamatan Pronojiwo, empat jiwa mengungsi di Balai Desa Oro-oro Ombo, 64 jiwa di SDN 04 Supiturang dan 115 jiwa di Masjid Nurul Jadid, Desa Supiturang.

Kemudian untuk warga di Kecamatan Candipuro yang terdampak, 7 jiwa mengungsi di SDN 02 Sumberurip, 101 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro, 55 jiwa di rumah rumah kepala Desa Sumbermujur.