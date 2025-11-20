346 Warga Lumajang Terdampak Imbas Erupsi Gunung Semeru

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebanyak 346 warga dilaporkan terdampak erupsi Gunung Semeru, Rabu (19/11). Mereka berada di Kecamatan Candipuro, dan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan ratusan masyarakat yang terdampak mulai mengungsi di beberapa tempat.

Rinciannya di Kecamatan Pronojiwo, empat jiwa mengungsi di Balai Desa Oro-oro Ombo, 64 jiwa di SDN 04 Supiturang dan 115 jiwa di Masjid Nurul Jadid, Desa Supiturang.

Kemudian untuk warga di Kecamatan Candipuro yang terdampak, tujuh jiwa mengungsi di SDN 02 Sumberurip, 101 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro, 55 jiwa di rumah rumah kepala Desa Sumbermujur.

"Imbas erupsi, tiga orang mengalami luka bakar,” kata Gatot, Kamis (20/11).

Adapun identitas warga yang mengalami luka bakar ialah Hosen (44) laki-laki , warga Kecamatan Pronojiwo. Hosen mengalami luka bakar karena saat banjir lahar dia erjebak di dalam rumah.

Dua orang luka lainnya merupakan pasangan suami istri Haryono (49) dan Normawati (42). Keduanya mengalami luka bakar karena tergelincir tumpukan material panas saat melintas di sekitar Jembatan Gladak Perak.

“Seluruh korban langsung di evakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan,” jelasnya.