Semeru Level Awas, 1.156 Warga Mengungsi ke 7 Titik

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebanyak 1.156 jiwa mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Rabu (19/11). Ribuan warga meninggalkan rumah dan dievakuasi ke sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengatakan data sementara yang dihimpun hingga Rabu malam mencatat 1.156 pengungsi tersebar di tujuh lokasi.

“Total jumlah pengungsi 1.156 jiwa, data sementara,” kata Satriyo, Kamis (20/11) dini hari.

Di Balai Desa Oro-Oro Ombo, Pronojiwo, terdapat sekitar 200 pengungsi, termasuk 30 balita, 1 ibu hamil, dan 2 warga dengan penyakit kronis berupa stroke.

Sementara di Balai Desa Penanggal, Candipuro, situasi mulai kondusif setelah seluruh warga yang sempat mengungsi memilih kembali ke rumah masing-masing.

Di lokasi lain, SDN 04 Supiturang menampung sekitar 100 jiwa, sedangkan SDN 02 Sumberurip menampung sekitar 200 jiwa yang beristirahat di ruang-ruang kelas yang dialihfungsikan.

Jumlah paling banyak berada di Masjid Ar-Rahmah, Desa Oro-Oro Ombo, yang kini menjadi titik pengungsian utama dengan sekitar 500 jiwa.

Adapun di Kantor Kecamatan Candipuro, terdapat 101 pengungsi, terdiri atas 79 orang dewasa, 17 anak, dan 5 balita.