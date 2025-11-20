168 Pendaki yang Terjebak di Ranu Kumbolo Saat Erupsi Semeru Dievakuasi Hari Ini

JPNN.com

Kamis, 20 November 2025 – 12:07 WIB
Awan panas dari erupsi Gunung Semeru di aliran menuju Jembatan Gladak Perak, Lumajang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebanyak 168 pendaki yang masih terjebak di Ranu Kumbolo saat Gunung Semeru Erupsi, Rabu (19/11) dipastikan dalam keadaan aman dan sehat. Mereka akan dievakuasi oleh tim gabungan pada, Kamis (20/11) pagi ini.

“Aman, sehat. Pagi ini turun,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto memerinci 168 pendaki yang terjebak itu terdiri dari 137 pendaki, 15 porter, 7 anggota PPGST, 6 orang dari tim Kementerian Pariwisata, 2 saver dan 1 orang petugas.

“Mereka dalam kondisi baik. Rencananya pagi ini mereka akan kami bantu turun,” kata Gatot.

Menurutnya, mereka tidak langsung dievakuasi pada mala hari karena kondisi jalur yang licin dan gelap sehingga dievakuasi pada pagi hari.

Berdasarkan data dari BPBD Jatim, tingkat aktivitas Gunung Semeru saat ini menjadi Level IV (awas).

Awan Panas Guguran (APG) meluncur sejauh 13 km dari puncak tertinggi Gunung Semeru mengarah ke Tenggara Selatan atau Besuk Kobokan. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

