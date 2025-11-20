Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Berpotensi Mengguyur Sejumlah Kawasan Pagi Sampai Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (20/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dampit, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.