JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Berpotensi Mengguyur Sejumlah Kawasan Pagi Sampai Sore

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Berpotensi Mengguyur Sejumlah Kawasan Pagi Sampai Sore

Kamis, 20 November 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Berpotensi Mengguyur Sejumlah Kawasan Pagi Sampai Sore - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (20/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Baca Juga:

Siang dan sore gerimis mengguyur Dampit, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU